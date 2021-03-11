В Вологду приехали служить две бельгийские овчарки

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Соломону и Султану пока всего 5 месяцев от роду, но им уже прочат звездную карьеру в спецслужбах Вологды. Двух бельгийских овчарок передали из Архангельского межведомственного питомника представители УФСИН коллегам в областную столицу.

Псы уже откликаются на клички, преодолевают полосу препятствий, но при этом игривые и ласковые. На четкости выполнения команд нежный возраст не сказывается.

Начальник кинологической службы отдела организации охраны УФСИН России по Архангельской области рассказал, что племенной питомник – межрегиональный и снабжает служебными собаками весь Северо-Западный федеральный округ. В этом году животных передали на службу уже в третий раз.

Щенков закрепят за сотрудниками с 12 марта. Следующие 6 месяцев псы проведут в тренировках. Работать они будут в охране учреждений исполнения наказания, сообщает пресс-служба УФСИН России по Вологодской области.