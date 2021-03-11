В Устье состоятся соревнования по подледному лову рыбы

Фото: Ната Сучкова

В селе Устье Вологодской области пройдут традиционные соревнования по зимней рыбной ловле. Всех желающих приглашает Усть-Кубинское районное общество охотников и рыболовов.

Состязания пройдут на реке Кубена в субботу,13 марта. Такие состязания проводятся здесь не в первый год. Участвовать могут все рыболовы-любители, а также в удачливости и сноровке могут посостязаться семейные команды.

Как сообщают организаторы, местные с нетерпеньем ждут этого зимнего мероприятия. Это праздник и прекрасный отдых, возможность повидать друзей и побыть с семьей. На речной лед, который еще крепок, собираются от мала до велика.

Сбор и регистрация участников 13 марта в 9.00 на льду Кубены в одном из рыбных мест - напротив общественной бани.