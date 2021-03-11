Детские выплаты с 1 апреля пересчитают

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Выплаты на детей от трех до семи лет будут начисляться в России по-новому. Сумма их будет зависеть от дохода семьи.

Указ о ранжировании выплаты подписал президент страны. Размер выплаты может составить 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума ребенка по региону.

Во главу угла поставлен среднедушевой доход семьи - после получения выплаты он должен превысить величину прожиточного минимума на душу населения.

Если после выплаты 50 процентов среднедушевой доход семьи не превысит величину прожиточного минимума на душу населения, то ее повысят до 75%. Если и этого окажется недостаточно, чтобы среднедушевой доход семьи стал выше прожиточного минимума, тогда размер выплаты составит 100%.

Размер выплат будет пересчитываться каждый год, исходя из изменения величины прожиточного минимума. Выплата в обновленных размерах осуществляется с 1 января 2021 года. А перерасчитывать их будут по заявлению, которое можно подать после 1 апреля 2021 года.