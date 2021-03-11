Под Белозерском ищут хозяев вмерзшего в лед кота

Найденыш. Фото из паблика "Подслушано Белозерск" Фото: vk.com

В поселке Маэкса Белозерского района Вологодской области прохожие нашли животное в беде. Рыжий котик вмерз шерсткой в лед сугроба на улице Труда. Он находился в небольшой норке. Сочувствующие смогли помочь хвостатому, вырвали его из ледяного плена, отогрели и накормили.

Тут и нашли кота Фото: vk.com

Рыже-белый питомец, похожий на шотландца, был с ошейником - вероятно, кот домашний. Теперь он ищет своих прежних хозяев или новых. Неизвестно, почему животное оказалось в такой ситуации в мороз. Объявление о найденыше разместили в группе Подслушано Белозерск в социальной сети ВКонтакте.