Череповчанку сбила машина на тротуаре

Место происшествия Фото: по Череповцу ОГИБДД

В городе металлургов в минувшую среду, 10 марта, машина сбила пенсионерку прямо на тротуаре. Женщина серьезно пострадала в результате ДТП.

Около часа дня у дома № 35а на Советском проспекте в Череповце «Лада Гранта» под управлением 19-летней автоледи столкнулась на пешеходном переходе, оборудованном светофором, с автомобилем «Форд Фокус». За рулем иномарки находился 20-летний юноша.

От сильного удара Форд вылетел на тротуар, где и настиг 63-летнюю череповчанку, которая ожидала зеленого света, чтобы перейти проезжую часть. Женщину госпитализировали с травмами различной степени тяжести. В том числе у пенсионерки диагностированы множественные открытые и закрытые переломы плеча и предплечья.

Печально, когда из-за ошибок одних людей, страдают другие - абсолютно непричастные.