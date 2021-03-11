В Вологде экстренно готовятся к поводку

Снега в бассейне реки Вологды больше обычного Фото: Иван Чухнин

В Вологде экстренно будут готовиться к половодью. Руководитель городской администрации Сергей Воропанов провел заседание КЧС, на котором присутствовали представители метеослужб, МЧС, Центра гражданской защиты и ресурсоснабжающих организаций.

Напомним, в прошлом году под затопление попали сотни дачных участков горожан, десятки домов. В этом году в Вологде высота снежного покрова в бассейне реки Вологды составляет 59 сантиметров, что 138 процентов от нормы. В марте снег может выпадать вплоть до последних чисел месяца. Продолжительное интенсивное накопление снега может привести к обильному таянию и повышению уровня воды в водоемах.

«В этом году ожидается много воды. Кроме того, стоит отметить, что еще с осени у нас наблюдалось переувлажнение почвы, поэтому воде просто некуда уходить. Все это приводит к особым условиям прохождения паводка», - сообщила об обстановке представитель Вологодского гидрометцентра Юлия Смелкова.

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, Мэр Вологды Сергей Воропанов поручил начать превентивные мероприятия с 10 марта. Для эффективной работы будет перенят опыт прохождения паводка коллег из Великого Устюга.

- По моему поручению комплекс мероприятий будет расширен. Если раньше мы выполняли ледорезные работы только вблизи мостов в черте города, то теперь зона ответственности будет расширена. В частности, в нее попадет мост в поселок Кувшиново. На всех затороопасных участках будет проведено чернение льда. Это касается и Михальцевской плотины, и места впадения реки Тошня в реку Вологду. К работе будут привлечены силы муниципальных предприятий и подведомственных учреждений. Уже завтра будет сделан расчет дополнительных сил и средств», - прокомментировал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Городские службы уже уточнили перечень адресов, которые могут попасть в зону возможного подтопления, ведется подготовка спасателей, намечен план превентивных мероприятий.

Как прозвучало на комиссии, для размещения граждан, эвакуированных из жилых домов, оказавшихся в зоне затопления, будут развернуты два пункта временного размещения с общей вместимостью 2900 человек. В резерве будет находиться еще один пункт вместимостью еще 900 человек. Также сформирован маневренный жилой фонд для предоставления гражданам, утратившим единственное жилье.

Городские службы займутся дренажными системами и ливневой канализацией. «Вологдагорводоканал» усилит контроль за качеством воды.

Также особое внимание будет уделено противопаводковой безопасности социальных объектов: школ, детских садов и больниц. Вблизи них чистятся дренажные колодцы и ливневые стоки, проводятся инструктажи с персоналом. В подвалах установлены насосы для откачки воды.