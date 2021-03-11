В Вологодской области названы главные цифры по коронавирусу на 11 марта

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В Вологодской области за последние сутки заболело 109 человек, умерло 5, такие цифры публикует yandex.ru/covid19/.

Всего с начала пандемии подтвержден диагноз у 40730 вологжан, то есть было инфицировано 3461 человек из каждых 100 тысяч населения.

Коэффициент распространения инфекции составил 0, 81, то есть инфицирование идет на спад.

Как сообщает региональный оперштаб, в регионе койки для ковидных пациентов заняты на 61 процент. Самая высокая заполненность - в Великом Устюге. Там в моногоспитале лишь 20 процентов свободных мест.