В Вологде официально прокомментировали массовое заражение дошкольников

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В Администрации Вологды прокомментировали информацию из социальных сетей о массовых случаях заражения ребят в детсадах областной столицы.

Анонимный автор рассказал в соцсетях, что дошкольники болеют ротавирусной инфекцией, постоянно заражают друг друга и родных. Круговорот болезней не прекращается! Упоминается детсад №46 «Золотой петушок» на улице Благовещенской, а в комментариях и детский садик №70 «Калинка» на улице Герцена.

Официальный ответ опубликовала пресс-служба Правительства Вологодской области: «Санитарно-эпидемиологическая обстановка по кишечной инфекции в детских садах находится в норме. Есть единичные случаи заболевания. Проводятся все меры, предусмотренные действующим законодательством, для предотвращения распространения рото-вирусных инфекций»