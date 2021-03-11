Возвращаясь из колонии 36-летний вологжанин изнасиловал 50-летнюю даму

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Мужчина, отсидев за воровство, возвращался домой из колонии. Однако там его, по-видимому, совсем не перевоспитали. Он откликнулся на женское участие, зашел в гости и изнасиловал тотьмичку. Теперь вологжанин будет сидеть уже по другой статье.

Как сообщает СУ СК РФ по Вологодской области, в Тотьме возбуждено уголовное дело по факту изнасилования.

Инцидент произошел 6 марта. 36-летний житель Тотьмы возвращаясь из колонии, остановился в гостях у случайных знакомых. Началось празднование освобождения и близость 8 марта - Международного дня женщин. В ходе торжеств мужчина изнасиловал 50-летнюю хозяйку квартиры и быстренько скрылся с места преступления.

Униженная женщина обратилась в полицию, по горячи следам насильник был обнаружен. Его задержали у него дома в другом районе Тотьмы. Мужчина сразу же был взят под стражу, началось расследование.

Рецидивисту грозит несколько лет колонии.