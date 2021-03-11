Следователь украл обрез самоубийцы и наличность наркодилеров

Кирилл Жаркой @zharkoy_k

В Череповецком городском суде вынесли приговор по трем статьям уголовного кодекса бывшему старшему следователю. Мужчина обвинялся в краже обреза охотничьего ружья самоубийцы и денег наркодилеров. Правоохранитель незаконно прятал оружие и перевозил его.

В 2017 году череповчанина назначили на должность старшего следователя. В этом же году был найден труп с огнестрельным ранением головы. На месте подсудимый обнаружил и изъял обрез гладкоствольного охотничьего ружья ИЖ-18 16 калибра. В возбуждении уголовного дела по факту смерти было отказано. После этого старший следователь присвоил оружие себе, незаконно перевез его в следственный отдел другого района и хранил там, а потом снова увез в Череповец. Он спрятал огнестрел самоубийцы на лестничной площадке у своей квартиры. Через несколько месяцев оружие у него уже изъяли правоохранители.

Следователю удалось также украсть и деньги наркодилеров. Двух преступников задержали при попытке сбыта в Череповце. Полицейские изъяли при личном досмотре 52 450 рублей наличными, а материал проверки вместе с денежными средствами отправили для принятия решения следователю. Он возбудил уголовное дело за наркотики, а деньги забрал себе.

За такие проделки оборотню в погонах назначили 2 года 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.