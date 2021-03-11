Нашли крайнего: Службу городского хозяйства хотят оштрафовать за валы снега и узкие дороги в Вологде

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МУК «Служба городского хозяйства» заплатит штраф за некачественную уборку улиц Вологды от снега и льда. Мировой судья вынес сразу три постановления о привлечении к административной ответственности Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» по ч. 27 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в установленный срок законного предписания (представления) органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный надзор в области обеспечения безопасности дорожного движения, об устранении нарушений законодательства).

ОГИБДД УМВД России по г. Вологде выписал предписания об устранении нарушений п. 8 ГОСТ Р 50597-2017. В частности, 20 января, 1 и 2 февраля 2021 года на улицах Вологды были выявлены заужения проезжей части из-за снега - на Техническом переулке, улице Чернышевского, Белозерское шоссе, улицах Галкинской и Панкратова. Кроме того, были зафиксированы снежные валы ближе 10 метров от пешеходных переходов на улицах Козленская, Северной, Герцена и других).

Представитель МКУ «Служба городского хозяйства» факты правонарушений не признала. В письменных пояснениях указала, что в соответствии с муниципальными контрактами в зимний период (с 08.12.2020 г. по 31.03.3021 г.) уборка проезжих частей, включающая сгребание и подметание снега, подметание дорог при отсутствии снегопадов, обработка противогололедными материалами осуществляется подрядчиком ежедневно.

Но мировой судья, исследовав материалы дел, признал МКУ «Служба городского хозяйства» виновным в совершении 3 правонарушений и назначил наказание за каждое в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей. Таким образом, всего предприятие должно выплатить 150 000 рублей.

Постановления в законную силу не вступили и могут быть обжалованы, сообщает пресс-служба судов.