Подсудимого экс-чиновника Алексея Осокина вновь отправили под домашний арест

Фото : пресс-служба судов Вологодской области ВКонтакте

В Вологодском городском суде продолжается судебное следствие по уголовному делу в отношении Алексея Осокина и других 4 фигурантов. Напомним, речь идет о мошенничестве при строительстве развязки в створе Белозерского шоссе.

На прошлой неделе "Комсомолка" сообщала, что одному из подсудимых стало плохо, ему вызывали скорую, медик заподозрил опьянение, медэкспертиза это подтвердила. Суд отправил Осокина под стражу - ранее он находился на домашнем аресте.

На следующий день Осокин прибыл и СИЗО не в очень хорошем состоянии и голодный - там его не кормили. Был даже сделан перерыв, чтобы подсудимый смог подкрепиться.

И вот новые решения: суд изменил меру пресечения бывшему заместителю главы Вологды Алексею Осокину. "10 марта суд в связи с состоянием здоровья Осокина изменил ему меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест", — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Судом определен срок меры - 2 месяца, то есть по 9 мая 2021 года.