Сотруднику ГИБДД пришлось отрывать подростка от руля иномарки

- Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Наряд ГИБДД в полночь на улице Транспортной Великого Устюга заметил красный Вольво, нарушающий ПДД. На требование остановиться водитель лишь увеличил скорость. Началась погоня.

На загородной автодороге Урень-Шарья-Никольск-Котлас нарушитель притормозил у заправки в поселке Приводино. Правоохранители перекрыли иномарке путь, а сотрудник ГИБДД Алексей Стариков выбежал в сторону легковушки. Водитель Вольво стал сдавать назад, при этом попытался притереть полицейского к сугробу. Алексей от удара упал, но смог подняться и подбежать к иномарке: он открыл дверь и начал вытаскивать 17-летнего гонщика из авто. Удалось это сделать не сразу.

На несовершеннолетнего жителя Великого Устюга составили административные протоколы по статьям "Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, транспортным средством, не прошедшим государственного технического осмотра или технического осмотра" и "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством".

Инспектору ДПС после удара машиной пришлось обратиться к медикам. Ему назначено лечение. По факту наезда на сотрудника ГИБДД ведется проверка. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.