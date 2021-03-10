В Вологодской области сгорел двухэтажный жилой дом

В доме - 16 квартир. Фото: МЧС России по Вологодской области

Без крова остались тотьмичи: сгорел двухэтажный дом. Люди сумели эвакуироваться. ЧП случилось в поселке Юбилейный Тотемского района.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области, возгорание произошло около часа дня. Несколько часов потребовалось, чтобы потушить пожар.

О причинах ЧП пока говорить рано. Местные власти выясняют сумму ущерба. В доме проживали 16 семей. Сейчас их жилища повреждены огнем и водой. Положение усугубляют морозы. Люди нашли приют у родных и друзей. Решение о ремонте или сносе здания будет принимать комиссия.