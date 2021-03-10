В Соколе большегруз едва не снес жилой дом

Этот перекресток многие сокольчане считают опасным. Фото : "Сокольские сплетни" ВКонтакте

"Прямо с утречка!" - констатировали произошедшее сокольчане. Дорожный инцидент произошел сегодня около 5 часов утра в Соколе у дома 21 на улице Водников. Фотография появилась в паблике "Сокольские сплетни" "ВКонтакте" - большегруз осhttps://www.vologda.kp.ru/online/news/4192018/тановился в опасной близости от жилого года. Публикация сразу обросла комментариями: "Очень страшный и нелепый перекрёсток. Почему до сих пор не переделают? Ведь понимают же все его неуместность..." "Сочувствую жителям и водителям. Удачный год у жителей этого дома - гости зачастили". "Там наверно жители, как на пороховой бочке живут. В любой момент может фура в дом заехать, как в гости зайти".

Как оказалось, КамАЗ под управлением 55-летнего мужчины буксировал на жесткой сцепке МАЗ, за рулем которого находился 59-летний мужчина. На повороте МАЗ занесло, задний мост выкинуло с дороги, большегруз едва не снес забор жилого дома.

Пресс-служба ГИБДД области сообщает, что никто не пострадал.

Ранее "Комсомолка" сообщала о подобном происшествии на этом же месте.