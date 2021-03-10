Морозы уходят: что придет на смену

Нас снова ждут и снег, и ветер. Фото: Ната Сучкова

Вологодская область снова во власти температурных качелей. Мороз уже в ближайшее время ослабеет.

Согласно прогнозам, ночь на 11 марта все еще будет студеной. Но к выходным температура будет повышаться, и дневная сумеет пересечь нулевую отметку.

Температура днем в четверг уже поднимется до минус 10. В пятницу - до минус 8. Потом, согласно традиционного сценария, поднимется ветер и придут осадки.

На выходных ожидается снег. В ночь на субботу, 12 марта, еще будет -10, -12 градусов, а днем температура составит -5 градусов. В воскресенье, 13 марта. днем буде о и чуть выше.

На дорогах местами гололедица. Водителям следует учитывать боковой ветер и возможный лед под нанесенным снегом.