Череповчанам бесплатно заменят вышедшие из строя электросчетчики

Специалисты все сделают бесплатно

С 15 по 18 марта энергетики заменят неисправные электросчетчики в многоквартирных домах Череповца. График проведения работ обнародован. Среди счастливчиков - 35 многоквартирных домов, расположенных на улицах Юбилейной, Олимпийской, Командарма Белова, Космонавта Беляева и проспекте Победы. Уведомления о замене направлены жильцам, информация размещена на досках для объявлений в подъездах. Важно помнить, что все производится бесплатно - плата за замену и опломбировку электросчетчиков не взимается.

Чтобы не стать жертвой мошенников, важно помнить, что сотрудники ССК работают в спецодежде, с именными удостоверениями и бейджами.

Всего в марте в Череповце планируется привести в порядок 1,5 тысячи электросчетчиков, а до конца года – более 9,8 тысячи.

В Вологде в январе-феврале было заменено 4,2 тысячи приборов учета электроэнергии.

Всего в текущем году в многоквартирных домах Вологодской области заменят более 36,5 тысячи неисправных электросчетчиков, сообщает пресс-служба «Северной сбытовой компании».