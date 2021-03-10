Вологжанка взяла для мошенников четыре кредита и перевела им 620 тысяч рублей

fb.ru

В Вологде пенсионерка перевела мошенникам 620 тысяч рублей. 60-летняя женщина поверила незнакомцам, позвонившим ей по телефону. Они, по традиции, представились работниками одного из банков. Они сообщили, что от ее имени пытаются оформить кредит на крупную сумму. Чтобы отменить операцию злоумышленников необходимо самой обратиться в банк и оформить еще одну заявку на получение денег. По телефону звонивший убедил женщину отправиться на другой конец города и через терминал другого банка перевести средства на номер телефона. Такую схему злоумышленники провернули еще 4 раза. В результате для мошенников вологжанка оформила пять кредитов в 4 банках на общую сумму 620 тысяч рублей. Все взвесив, она отправилась в полицию. Всего только за одни сутки сотрудники УМВД России по Вологодской области зарегистрировали 4 заявления о различных видах дистанционных хищений денежных средств. Общий ущерб от действий злоумышленников составил порядка 776 тысяч рублей.