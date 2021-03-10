В спорткомплексе "Спектр" в Вологде издевались над ребенком

Фото Damir Spanic @spanic

В Вологде уполномоченная по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова пришла с проверкой в спорткомплекс «Спектр». Стало известно, что один из мальчиков-футболистов перестал ходить на тренировки из-за агрессии старшего подростка.

Маленький вологжанин посещал младшую группу, а в раздевалке над ним издевался мальчик из старшей. Оказалось, что переодеваться им приходилось одновременно. Индивидуальных шкафчиков там нет, а вся одежда вешается на крючок. Спортсмен рассказал, что агрессор обзывал его, раскидывал вещи по раздевалке и даже выбрасывал в мусорное ведро. Тренер ситуацию не смог решить или не захотел. В итоге, ребенок отказался ходить на такие унизительные тренировки.

Детский омбудсмен заявила, что ряд мер уже принято: группы наконец разведены по разным раздевалкам, там станут дежурить тренеры, а после помещения будут закрывать на ключ. Кроме того, внесены изменения в должностные инструкции. При проверке Ольга Смирнова заметила грязную сантехнику в туалете и душевых. Администрации спорткомплекса рекомендовано поговорить с родителями невоспитанного подростка о его неподобающем поведении.