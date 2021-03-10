Участковый помог разобраться с "подъездной бандой"

Фото Danil Aksenov @nebe3etogo

В Вологде в одном из многоквартирных домов на улице Преображенского в подъезде постоянно собиралась компания молодых людей. Тусовщики от вечера к вечеру шумели и мешали отдыху жильцов. Договориться с "подъездной бандой" местным жителям никак не получалось. На подмогу вызвали полицию.

Решить проблему удалось участковому. Вологжане даже отправили в УМВД благодарственное письмо. "Страж правопорядка смог найти подход ко всем участникам конфликта и урегулировать ситуацию, шумное соседство прекратилось. Прошу отметить в личных делах высокие коммуникативные навыки и умение пользоваться ими в работе. Умение проявить настойчивость в целях мирного разрешения конфликта, и одновременно, умение быть терпеливыми ко всем его участникам". Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.