50-летнюю вологжанку ограбили в подъезде

Место преступления Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологде на 50-летнюю женщину напал уголовник. Вологжанка обратилась в полицию и рассказала, что познакомилась с мужчиной и решилась провести с ним вечер. В подъезде многоквартирного дома на улице Мохова пара поссорилась. Тогда собутыльник несколько раз стукнул женщину по лицу, снял с ее руки 2 золотых кольца и забрал 6 тысяч рублей. Похищенные драгоценности оценили в 30 тысяч рублей.

Полицейским удалось вычислить злоумышленника. 38-летний ранее судимый вологжанин рассказал, что был нетрезв, поэтому ему внезапно захотелось ограбить новую знакомую. Золото он снес в ломбард, а деньги пропил.

Теперь мужчине грозит до 7 лет за "Грабеж, совершенный с применением насилия не опасного для жизни или здоровья". Об инциденте сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.