В Вологде из-за аварии остались без воды дома на трех улицах

В Вологде произошла авария на водоводе. Ремонт уже начат, однако вода в квартирах появится позже.

Как сообщает портал «Город Во» со ссылкой на исполнительного директора «Вологдагорводоканала» Андрея Чекрышова, авария произошла 10 мата около 10:30 утра в районе торца дома № 72 по улице Герцена.

Без воды остались дома по улице Герцена: №№ 73, 81, 83, 94, 65, 63, 63а, 63 б. По улице Пирогова: №№ 21, 21а, 24 и 39, а также дом № 80 по улице Козленской. Без воды осталась и женская консультация на Пирогова.

Ремонтные работы будут проводиться весь день. Планируемое завершение работ - 22:00 10 марта. Однако, в Вологде стоит морозная погода, так что могут возникнуть непредвиденные ситуации.