В вологодской деревне на пепелище нашли тело пенсионера

Место трагедии Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

На Вологодчине произошел очередной смертельный пожар. 9 марта в девять часов вечера началось возгорание в двухквартирном деревянном доме. В деревне Полдарса Великоустюгского района сгорела одна из квартир, принадлежащая 72-летнему местному жителю. Его нашли погибшим.

Пострадала кровля, чердачное перекрытие, наружная отделка соседней жилой площади, которой владеет 61-летняя женщина. На место ЧП выехали 11 человек личного состава спецслужб и 4 единицы техники. Площадь возгорания составила 96 квадратных метров, об этом сообщила пресс-служба МЧС по Вологодской области.

Причины страшного пожара еще выясняются. Пламя могли спровоцировать неисправности печного оборудования, проблемы с электроприборами, неосторожное использование огня.