23-летний работник "Детского мира" сломал оборудование, устрашая начальника

Молодой человек изломал антикражное оборудование на выходе из магазина

23-летний работник «Детского мира» в Череповце сломал оборудование и попал под суд. Мировой судья привлек к административной ответственности 23-летнего местного жителя по ст. 7.17 КоАП РФ (умышленное повреждение чужого имущества).

Как установил суд, утром 15 января 2021 года в 09.25 череповчанин в магазине «Детский мир» в ТЦ «Интерсити» нанес удар ногой по противокражному оборудованию. Как выяснилось, оборудование сломалось и и ремонту не подлежит. Ущерб ПАО «Детский мир» составил 46 457 рублей 57 копеек.

В суд молодой человек дважды не явился. Согласно письменным объяснениям, он сломал оборудование, чтобы вызвать страх у начальника, с которым не уживался.

Молодой человек работал в магазине специалистом предпродажной подготовки. Он уволился, не возместив ущерба. Мировой судья назначил череповчанину наказание в виде административного штрафа в размере 300 рублей. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса.

P.S. Как поясняет пресс-служба судов, гражданский иск ПАО «Детский мир» о взыскании материального ущерба с Василенко на судебный участок не поступал.

23-летний работник "Местного