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Общество

Вологжане массово ездят без водительских прав

Губернатор озабочен ростом ДТП на дорогах области
Иван Чухнин
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Вологжане массово ездят на автомобилях без водительских прав. Об этом говорит статистика.

Так, только за сутки, 9 марта, на территории Вологодской области выявлено 20 автолюбителей, которые управляли транспортными средствами без водительского удостоверения. За праздники количество выявленных составило 74 человека.

Как известно, это лишь вершина айсберга - большинство нарушителей просто не попадалось в поле зрения полиции.

Кроме того, не сокращается количество пьяных за рулем. За 9 мая таких выявлен 21 человек, за праздники, за 5-8 марта - 60.

За сутки 4 марта, как сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области, "от управления транспортными средствами за нахождение в состоянии опьянения сотрудниками ГИБДД отстранены 5 водителей. Кроме того, полицейскими выявлены 22 человека, которые управляли транспортными средствами без водительского удостоверения". То есть количество "бесправных" более, чем в 4 раза превысило количество нетрезвых.

Одновременно на дорогах зафиксирован рост ДТП. Озабоченность высказал губернатор области Олег Кувшинников. С начала 2021 года на дорогах региона произошло 222 аварии, это на 5% больше, чем в прошлом году.

Погибли 18 человек, ранения получили 311. Рост составил 18% по отношению к аналогичному периоду 2020 года. Среди погибших трое детей.