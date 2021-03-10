Мэр Череповца заявил о поддержке работающих в сфере образования

Мэр Череповца Вадим Германов сообщил о поддержке педагогов. Он предложил, чтобы премию имени Милютина в размере 25 тысяч рублей получали 25 лучших учителей и воспитателей Череповца. Правда, это предложение нужно вынести на рассмотрение депутатов городской Думы. Раньше эту награду вручали лишь 10 талантливым педагогам города.

Кроме того, увеличили на 10% зарплаты документоведам, делопроизводителям, специалистам по кадрам и секретарям, работающим в сфере образования. Средства на это выделили из городского бюджета. Об этом Вадим Германов сообщил в соцсети ВКонтакте