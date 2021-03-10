В Вологодской области в сгоревшем вагончике погиб мужчина

В вагончике погиб вахтовик Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологодской области погиб рабочий в вахтовом вагончике. Еще одного пострадавшего отвезли в больницу с ожогами.

9 марта в 23: 30 поступило сообщение о пожаре в Кичменгско-Городецком районе. В Енангском сельском поселении, в одном километре от деревни Большое Байкалово, горел вагончик.

На тушение пожара отправилась пожарная машина. Площадь пожара составила 8 квадратных метров. Вагончик выгорел изнутри, в нем погиб 59-летний мужчина. Еще один мужчина - 47-летний, был доставлен в райцентр, в больницу, у него ожоги тела I-III степени.

Причину возгорания устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.