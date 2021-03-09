Вадим Цепа расторг трудовой договор и уходит из администрации Вологды

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Заместитель мэра города по социальным вопросам 55-летний Вадим Цепа оставляет свой пост. Об этом сообщает ИА «Вологда Регион», ссылаясь на собственные источники. 9 марта Вадим Георгиевич написал заявление об увольнении по собственному желанию. Факт расторжения трудового договора с Вадимом Цепой «по соглашению сторон» подтверждает пресс-служба администрации. И. о. заместителя мэра города по социальным вопросам назначена Ирина Гуляева – начальник городского управления образования.

Вадим Цепа окончил Ленинградский финансово-экономический институт имени Н.А.Вознесенского, работал в финансовых органах исполнительной власти Вологодской области.

С 19 января 2004 года являлся заместителем главы Вологды - начальником Финансового управления администрации Вологды. В 2012 году Цепа был переведен на должность начальника городского департамента гуманитарной политики, недолго трудился в банке.

В 2017 году по приглашению мэра Вологды Андрея Травникова Вадим Цепа был приглашен на должность заместителя мэра по социальным вопросам.

Однако и второй приход в администрацию города специалиста, управленца, финансиста подошел к концу.