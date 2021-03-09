Водитель-санитар продавал мотор, но лишился денег

В Вологде водитель-санитар лишился 35 тысяч рублей при продаже лодочного мотора. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

Вологжанин продавал лодочный мотор через интернет. На объявление оперативно откликнулся покупатель, который так желал приобрести технику, что предложил предоплату. Для этого он попросил назвать ему номер банковской карты, а затем перевести 35 тысяч рублей на определенный номер телефона. Все средства покупатель обязался вернуть вместе с оплатой товара. Продавец совершил то, что просил покупатель и стал ждать возврата денег. Но тут началось невероятное: он получил уведомление, что от его имени поступила заявка на оформление кредита на сумму 1 миллион 600 тысяч рублей. Продавец понял, что общается с мошенниками. Он срочно отменил заявку на кредит, заблокировал свои счета и написал заявление в полицию.

Как сообщает УМВД области, только за одни сутки в полицию обратилось 3 человека с заявлениями о различных видах дистанционного мошенничества. Ущерб составил 50 тысяч рублей. Полицейские устанавливают подозреваемых в совершении преступлений.