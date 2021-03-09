Две пьяные череповчанки ограбили женщину, сломав ей палец

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В Череповце утром 14 сентября (понедельник) две нетрезвые местные жительницы решили подзаработать. 45-летняя и 49-летняя преступницы напали на прохожую у дома № 65 по улице М. Горького. Они сказали, что им нравится сумка. Дама не захотела отдавать свое имущество и вцепилась в поклажу: ее не смогли вырвать обе злоумышленницы. Тогда вторая грабительница начала применять силу, приговаривая: «Отдай по-хорошему, либо мы сломаем тебе все пальцы».

Жертва от боли отпустила сумку, женщины скрылись. Пропали два телефона, кошелек и зонт - материальный ущерб составил 3 тысячи рублей. У пострадавшей диагностировали закрытый перелом основания средней фаланги четвертого пальца правой кисти. Череповчанка обратилась в полицию, и в тот же день сумка с имуществом обнаружилась на балконе одной из квартир того же дома. Нападавшие извинились перед женщиной, передали похищенное и 10 000 рублей в счет морального вреда.

Грабительниц осудили на 2 года лишения условно с испытательным сроком 2 года. Об этом сообщили в пресс-службе судов Вологодской области.