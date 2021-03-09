Количество заболевших коронавирусом на Вологодчине снизилось до 110 человек за сутки

Инфографика: yandex.ru/covid19/

В Вологодской области за сутки заболело 110 случаев заболевания коронавирусом - это 26 место в стране. Столько же фиксировалось во время подъема заболеваемости - 6 ноября.

Всего с начала пандемии такой диагноз поставили 40 510 вологжанам. За сутки выздоровели 134 человека, двое умерли. Моногоспитали региона заняты на 64 процента. Всего в области от коронавируса вылечились 37 476 человек. Сейчас болеет 2 200 вологжан. За все время пандемии в регионе от коронавируса скончались 834 человека.