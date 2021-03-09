Череповецкая полиция задержала банду грабителей

В Череповце задержали банду, совершавшую разбои и грабежи. Только за январь в полицию Череповца обратились четыре местных жителя в возрасте от 18 до 22 лет: их ограбили неизвестные. Приметы и почерк преступлений во всех случаях были схожи, а объектом наживы являлись деньги и гаджеты. Один из потерпевших, работающий в сервисе доставки, привез заказ на улицу Чкалова. Он не мог найти нужную квартиру, поэтому долгое время ходил по подъездам дома. В одном из подъездов на молодого человека напали, у него отобрали телефон стоимостью 50 тысяч рублей, наручные часы и заказ с едой. Работая над раскрытием преступлений, сотрудники уголовного розыска выяснили, что разыскиваемые находятся за пределами региона. Информацию они проверяли в Московской области и в Ульяновске. В результате были задержаны мужчины 2002, 1998 и 1975 г.р.

Подозреваемые признались, что были в Череповце в зимние каникулы. На преступления пошли ради легкой наживы. В настоящее время в отношении всех их судом избрана мера пресечения заключение под стражу.

В отношении криминального трио следственным отделом СУ УМВД России по г. Череповцу возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж» и ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Санкции частей данных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет и 10 лет с выплатой крупного денежного штрафа.