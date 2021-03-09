Двое мужчин отравились угарным газом в дачном доме под Череповцом

Два мужчины отравились угарным газом. Один из них скончался, другой был без сознания.

ЧП произошло 7 марта в Череповце. Соседи в дачном доме обнаружили труп 55-летнего мужчины. Рядом лежал его 50-летний знакомый, он был без сознания. Соседи вызвали скорую помощь, мужчина был срочно госпитализирован, на место выехали следователи.

Они не обнаружили на теле погибшего следов насильственной смерти. По предварительной информации, мужчины приехали на дачу, которая отапливалась дровами. Они распивали спиртные напитки, а также топили печь. Поэтому главная из возможных причин произошедшего - отравление угарным газом. Окончательное слово должны сказать эксперты. Сейчас опрашиваются свидетели.. Об этом сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.