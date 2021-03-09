Вологжанин вызвал домой полицию, чтобы поговорить

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Одинокий вологжанин решился на вызов спецслужб, чтобы поговорить с живыми людьми. 41-летний мужчина признался: ему просто стало скучно.

Житель Вологды 22 ноября в 9 часов вечера решился на преступление: осуществил ложный вызов сотрудников полиции. Мировой судья рассмотрел его дело и назначил вологжанину наказание в виде штрафа 1000 рублей. Постановление еще может быть обжаловано.

Тем временем, другие страны назначают министров по проблемам одиночества. Из-за коронавируса люди стали чаще страдать от недостатка общения, особенно пожилые. Многие теряют семью, работу, друзей. Если не оказывать вологжанам поддержки, то их жизни могут трагически оборваться суицидом.