Праздничный беспредел : три человека погибли, 23 получили травмы на дорогах за праздничные дни

С 5 по 8 марта в Вологодской области инспекторы ДПС отстранили от управления транспортными средствами 60 нетрезвых водителей. Все они отстранены от управления автомобилем. За праздничные дни было зарегистрировано 13 ДТП, в которых 3 человека погибли и 23 получили травмы. Кроме того, произошло 276 ДТП с материальным ущербом. Полицейские при проверке документов выявили, что 74 человека управляли транспортными средствами без водительского удостоверения. Не меньше нарушений и со стороны пешеходов. В отношении 360 пешеходов, нарушивших ПДД, полицейские составили материалы об административной ответственности. 54 водителя привлечены к ответственности за нарушения правил перевозки пассажиров, из них 31 – за перевозку несовершеннолетних пассажиров. Сотрудниками ГИБДД оформлены 126 актов по выявленным недостаткам в эксплуатационном содержании автомобильных дорог, выданы 49 предписаний на устранение нарушений обязательных требований в области обеспечения безопасности дорожного движения и возбуждено 2 дела об административных правонарушениях за нарушения требований содержания улично-дорожной сети.

Как сообщала "Комсомолка", 8 марта на дорогах Вологодчины погибли две женщины и девочка 16 лет.

В 16:00 ДТП случилось на 33 км автодороги Вологда-Ростилово.

Погибла женщина, 1986 г.р., и ее дочь, получили травмы пассажиры автобуса: девушки, 2003 и 2001г.р., женщины, 1980, 1991, 1981 г.р., мужчины, 1976 и 1981 г.р., мальчик, 2015 г.р.

8 марта в 18:10 на 13 км подъезда к п. Кадуй погибла женщина , 1991 г.р., мальчик, 2017 г.р., в тяжелом состоянии госпитализирован.