Работник ночного клуба после ссоры с любимой воткнул в себя нож

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В областной столице на улице Возрождения 38-летний мужчина в 2 часа ночи воткнул в себя нож.

В одно из увеселительных заведений Вологды накануне пришлось наведаться Росгвардии. Один из сотрудников клуба поссорился со своей возлюбленной, которая тоже там работала. Вологжанин довольно много выпил - в свой законный выходной. Мужчина расстроился из-за личных неприятностей и начал выплескивать агрессию на окружающих: он матерился и оскорблял присутствующих. В какой-то момент схватил кухонный нож, лежащий у барной стойки, и по неизвестным причинам воткнул оружие себе в ключицу.

После такого шокового представления очевидцы вызвали наряд. Дебошира задержали и оказали ему медицинскую помощь. Ранение оказалось не опасным - вологжанин будет проходить амбулаторное лечение.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщила пресс-служба региональной Росгвардии.