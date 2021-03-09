Череповчанин избил тещу: женщина призналась, что получила за дело

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В сентябре прошлого года 31-летнему череповчанину назначили штраф в размере 5 тысяч рублей за насилие над тещей. Однако, в установленные сроки полную сумму государство так и не получило. В конце концов, судебный пристав составил на жителя Череповецкого района протокол за уклонение от оплаты.

На судебном заседании мужчина заявил, что часть штрафа он все-таки погасил. При этом деньги ему дала любимая теща, которую до этого и побил. Пенсионерка призналась, что решилась дать родственнику деньги, так как, по ее мнению, побои получила заслуженно. Мировой судья назначил провинившемуся агрессору еще 2 суток административного ареста.