Белозерские сёстры подрались дуршлагом

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В Белозерске в октябре прошлого года повздорили две сестры. Одна около полуночи приехала к другой и начала ломиться в двери. В результате словесной перепалки, гостья уронила хозяйку на землю и ударила дуршлагом по голове. От обиды пострадавшая разбила тем же инструментом два боковых стекла автомобиля ВАЗ-2114 сестры. Ущерб составил 1200 рублей, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Мировой судья принял решение оштрафовать 32-летнюю белозерку за умышленное повреждение чужого имущества, не повлекшее причинение значительного ущерба, на 300 рублей. На заседание женщины не явились.