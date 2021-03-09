Автомобили столкнулись напротив автосалона в Вологде

Девушка наехала на молодого парня: ДТП случилось в Вологде возле автосалона на улице Гагарина. Дорожный инцидент произошел 7 марта в 15:00 у дома №66.

18-летний парень двигался на ВАЗ-2111 по улице Гагарина от Окружного шоссе в сторону улицы Поселковой. Он превысил скорость в результате машину вынесло на встречную полосу. Там отечественная легковушка столкнулась с Опель Астрой под управлением 26-летней автоледи.

В результате столкновения девушка-водитель получила травмы. Ее на месте осмотрели медики и отправили на амбулаторное лечение, сообщает ГИБДД г. Вологды.