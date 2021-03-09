Женщина погибла в ДТП в Вологодской области, ребенок в тяжелом состоянии

От удара иномарка вылетеле с проезжей части Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологодской области в ДТП погибла женщина, трагедия произошла в Кадуйском районе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД области.

8 марта около 18:10 в Кадуйском районе в 13 километрах от райцентра произошло ДТП. По предварительной информации, мужчина 1991 г.р. на автомашине марки "Ауди" выехал на встречку, там двигался автомобиль "Шкода Октавиа", которым управлял водитель 1963 г.р. В результате столкновения погибла 29-летняя пассажирка "Ауди", трехлетний мальчик получил травмы, он экстренно госпитализирован. Как стало известно, он находится в тяжелом состоянии.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как сообщала "Комсомолка", 8 марта в Грязовецком районе погибли мать и дочь. На трассе произошло столкновение с рейсовым автобусом Грязовец - Вологда.

За праздничные дни в регионе произошло более 250 ДТП, три человека погибли, 23 получили травмы.