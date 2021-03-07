В Вологде разыскивают мужчину, совершавшего покупки с чужой банковской картой

У мужчины- приметные куртка и кепка Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологде ищут мужчину, который пользовался чужой банковской картой. Он попал на камеры видеонаблюдения.

Как сообщает пресс-служба УМВД области, сотрудники второго отдела полиции города Вологды устанавливают местонахождение мужчины, который 16 февраля с 09:40 до 12:20 совершал покупки в магазинах города, оплачивая их чужой банковской картой. По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье «Кража денежных средств с банковской карты». Его приметы: на вид 35-40 лет, нормального телосложения, рост 170-175 см. Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, внутри которого виден белый мех, темно-серые брюки, черную кепку с козырьком, черные кроссовки.

Если у кого-то есть информация о подозреваемом, о его местонахождении, убедительная просьба сообщить в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Вологде: (8172) 76-52-14, 76-52-15, либо «02».