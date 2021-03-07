В Вологде сгорел дачный дом

СНТ "Ручеек" - одно из восточных садоводческих товариществ Вологды

В Вологде сгорел жилой дом. Это частный двухэтажный дом, построенный в СНТ "Ручеек". ЧП случилось 6 марта в 20:30. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Вологодской области.

Огонь охватил площадь 30 квадратных метров, он уничтожил межчердачное перекрытие, внутреннюю и внешнюю отделку. В результате рухнула крыша.

Причинами ЧП могли стать аварийный режим работы электропроводки или неисправность печного оборудования.

На место выезжали 14 человек личного состава и 5 единиц спецтехники.