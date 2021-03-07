Два мужчины оовершили одну ошибку и остались без денег

Два мужчины продавали товары через интернет и остались без денег. Один продавал на сайте диван, второй - гитару. Вещи у них остались, а вот со счетов были списаны деньги.

Как сообщает УМВД по Череповцу, в полицию обратился мужчина 53 лет. Он продавал диван за 5000 рублей, но в итоге лишился более 40000 руб. Объявление было размещено на одном из сайтов, с ним связался покупатель.

Переговоры шли в чате сайта бесплатных объявлений. Но покупатель попросил продавца перейти на более удобный мессенджер. Тот согласился, а покупатель пояснил ему, что диван приобретают на деньги организации, и для зачисления средств ей необходим уникальный номер (УНК) из личного кабинета клиента банка. Мужчина назвал код и вышел из личного кабинета банка. После этого в несколько приемов у него списали более 40000 рублей.

Похоже обокрали и 20- летнего череповчанина, который через сайт продавал гитару. Покупатель "перевел" разговор в мессенджер и попросил продиктовать уникальный номер клиента (УНК) банка. У юноши пропало 39 000 рублей.

Полиция предупреждает - следует вести общение проходит в защищенном чате сайта бесплатных объявлений, не нужно переходить в мессенджеры, не нужно сообщать никакие банковские данные. Если абонентский номер привязан к банковской карте, то достаточно номера телефона.