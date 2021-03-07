В Череповце мужчина работал на спецтехнике и наворовал на четверть миллиона рублей

Водитель похитил 5500 литров солярки. Он работал на спецтехнике одной из организаций города. Руководство обнаружило недостачу и отправилось в полицию . Ущерб от кражи составил более 250 тысяч рублей. Полицейские установили, что 33-летний водитель служебной спецтехники продавал дизельное топливо по заниженной цене, его охотно покупали - стоимость была ниже обычной, обычно 35-38 рублей за 1 литр. При этом он расплачивался топливной картой предприятия. Вырученные деньги он потратил на личные нужды. Мужчина признался в краже, возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет, сообщает УМВД России по Череповцу.