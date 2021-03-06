В роддом Вологды проник мужчина: он пытался утащить девушку с ребенком

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В послеродовом отделении роддома на улице Пирогова в Вологде в 8 утра минувшего четверга произошло ЧП. Как сообщает NewsVo, 32-летний мужчина зашел с улицы на 3 этаж, схватил одну из пациенток и потащил ее к выходу. 18-летняя девушка была в халате. Хулиган покусился даже на кувез с ее ребенком.

Местное УМВД подтвердило, что такой инцидент имел место. У мужчины произошла ссора с молодой матерью. За девушку вступилась медработница, а подозреваемого задержал наряд ППС. На него составили протоколы за неповиновение сотруднику полиции и за нарушение масочного режима. Агрессора отправили в спецприемник.

Как заявляет NewsVo, роженица получила травмы. В медучреждении проводится проверка.