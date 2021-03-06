Вологжанин прибарахлился не заплатив

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В Вологде мужчина решился на кражу брюк и куртки из торгового центра на Окружном шоссе. Желание приодеться пересилило здравый смысл! Вологжанин надел понравившуюся одежду в примерочной под собственную, а потом направился сразу на выход. Там его остановила охрана: попросили расстегнуть куртку. Сумма ущерба составила 4 тысячи рублей.

После конфликта с охраной молодой человек переоделся назад, украденное оставил в магазине и попытался уйти, сделав вид, что к происходящему отношения не имеет, да и товар похищать якобы желания у него не было. Вневедомственная охрана подозреваемого в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает УМВД по Вологодской области.