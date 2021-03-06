В Череповце накрыли очередной наркопритон

Место преступления Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Череповце на улице Окинина полицейским удалось наведаться в наркопритон. 42-летний хозяин жилища периодически предоставлял свою квартиру для изготовления и употребления запрещенных веществ. На месте преступления были задержаны еще 5 человек.

- Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В жилом помещении были обнаружены склянки с буро-красным веществом, шприцы и специальные инструменты. Экспертиза заключила, что в посуде находился синтетический наркотик массой 0,09 грамма. Пятеро задержанных были направлены на медосвидетельствование. Одна женщина отказалась. Все они были под действием наркотика. Полицейские составили административные протоколы по статье "Потребление наркотических средств без назначения врача". За это им грозит до 15 суток ареста.

Хозяину квартиры грозит более серьезное наказание. Возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества" и "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Наказание - до 4 лет лишения свободы, сообщает УМВД по Вологодской области.