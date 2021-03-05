83-летняя череповчанка получила сотрясение мозга в автобусе

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В Череповце накануне вечером при поездке в автобусе «Мерседес» серьезно пострадала пожилая пассажирка. 83-летняя череповчанка ехала по маршруту №31, когда водитель экстренно затормозил. Пенсионерка продвигалась к выходу, а при резкой остановке - рухнула и получила серьезные травмы.

ДТП произошло на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Монтклер. Управляющий транспортным средством при разборе произошедшего пояснил, что не ожидал, что впереди идущий автомобиль остановится.

Пострадавшую госпитализировали в областную больницу №2 с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.