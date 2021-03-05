Череповчанка два раза подряд доверилась мошенникам

-

61-летняя череповчанка дважды стала жертвой дистанционных мошенников. На жертву аферисты вышли в августе и декабре прошлого года.

В первый раз преступники связались с пенсионеркой в соцсетях под видом знакомой. Типичное сообщение мошенников гласило, что Пенсионный фонд выплачивает компенсацию 20 тыс. рублей. Чтобы получить деньги, необходимо написать данные своей банковской карточки. В результате женщине пришлось выплачивать кредит на 280 тыс. рублей, который оформили на нее аферисты.

Во второй раз женщине позвонили "сотрудники банка". Они предупредили, что сейчас неизвестные пытаются снова оформить на нее кредит. Пенсионерка не собиралась дважды попадаться на удочку мошенников и срочно выполнила все указания звонившего. В итоге она лишилась 165 тысяч рублей. Жертва бездумно переводила деньги из торгового центра различными суммами долгое время. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

После всего произошедшего, вологжанка не спешила обращаться в полицию, а просто выплачивала образовавшиеся долги. В какой-то момент она осознала, что ей придется признать себя банкротом официально. Для этого понадобилась справка из полиции. Таким образом женщина все-таки обратилась к правоохранителям. Видимо, пострадавшие не особенно верят в раскрываемость таких преступлений и защиту от органов правопорядка.