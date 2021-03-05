Агрессивного вологжанина засудила теща

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В мае пьяный житель поселка Вохтога Грязовецкого района разбил ноутбук тещи, украл деньги с ее карты и избил женщину. Пенсионерка приехала проведать семью дочки, внуков, но заметила, что зять очень груб ко всем членам семьи. Она высказала свое недовольство, после чего грязовчанин начал махать руками и портить ее имущество. После этого, он психически надавил на супругу и заставил ее перевести деньги тещи на его счет. Карту женщина разрешила взять лишь для покупки продуктов на сумму 840 рублей. Таким образом мужчина украл 49 тысяч рублей. Ноутбук Lenovo за 19 тысяч полностью вышел из строя по его вине.

33-летний глава семейства на похищенные у тещи деньги купил в областном центре газовый котел за 37 тысяч рублей, потратился на продукты и такси. В суде мужчина вину признал полностью, раскаялся и принес извинения. Сообщил, что отношения с тещей были напряженные. Потерпевшая извинения приняла, но рассказала, как во время ссоры зять толкнул ее, вскочил ей на живот сверху, махал кулаками и дважды ударил в нос.

Грязовчанину назначили 1 года 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и с возложением обязанностей за кражу и умышленное уничтожение чужого имущества. Приговор может быть обжалован, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.